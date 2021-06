"Bouche à Bouche" : Les détails de l’audition de Wally et de ses danseurs

Cueillis hier chez eux, Ameth Thiou et Eumeudy Badiane sont placés en garde à vue au commissariat central de Dakar.



Lors de leur audition, ils ont brandi l’excuse de "l’acte spontané" pour justifier leur "bouche à bouche", rapporte Libération.



Les mis en cause, qui ont confié qu’il n’a jamais été dans leur intention de choquer, ont présenté leurs plates excuses.



Wally Seck, qui a également été entendu par les limiers de la Sûreté Urbaine (SU), a juré devant les enquêteurs qu’il n’a pas vu la scène parce qu’il se préparait.



Plus chanceux que ses danseurs, le fils de Thione Seck a été libéré tard dans la nuit.