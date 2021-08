"Cirque noire" : Le producteur, le scénariste et 10 acteurs présentés au procureur, mercredi

Le producteur de la série "Cirque noire", le scénariste et 10 acteurs seront présentés ce mercredi 18 août au procureur de la République.





Ce, après avoir été arrêtés par les hommes du commissaire Aly Kandé, patron de la Division spéciale de la cybersécurité.