"Deux milliards de Wade" : Chaude confrontation entre Samuel Sarr et Cheikh Amar dans le bureau du juge

S'il y avait une amitié entre l'ancien ministre Samuel Sarr et l'homme d'affaires Cheikh Amar, on peut marteler, sans courir le risque d'être démenti, qu'elle a fini de voler en éclats. Et, c'est pour dire le moins.



D'après le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa livraison de ce vendredi, le juge d'instruction du deuxième cabinet les a entendus, mercredi dernier, séparément et lors d'une confrontation.



Ce, dans le cadre de l'élucidation de ce qu'il est convenu, désormais, d'appeler l'affaire des deux milliards de l'ex-président de la République, Me Abdoulaye Wade. À l'occasion, raconte le journal, chacun a campé sur sa position.



Mieux ou pis, c'est selon, le face-à-face ne s'est pas déroulé sans heurts. En effet, poursuivent nos confrères dans leur récit, le ton est monté d'un cran entre l'ancien Directeur général de la Senelec et le célèbre patron de Tse.



C'est alors parti pour une empoignade qui a débouché sur un échange de propos aigres-doux, voire désobligeants, entre les deux hommes. Finalement, le magistrat instructeur leur a purement et simplement demandé de partir.