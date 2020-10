"Excès de pouvoir" : Le magistrat Ngor Diop saisit la Cour Suprême

L'affaire Ngor Diop atterrit à la Cour Suprême. L'ancien président du Tribunal de Podor a saisi la plus haute juridiction pour "excès de pouvoir", informe Libération.





Ses avocats (Me Ousmane Sèye, Me Assane Dioma Ndiaye et Cie) ont déposé, hier jeudi, un recours pour faire annuler l'affectation du juge Diop à Thiès.





Les avocats du juge Ngor Diop, qui officiait à Podor comme président du tribunal d'instance, exigent aussi une enquête administrative sur cette affaire et la convocation d'Ousmane Kane et de Souleymane Téliko.





Dans la requête, la défense est revenue sur les circonstances du départ de son client de Podor à Thiès.