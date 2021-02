"Faux visas" : Le manager de Viviane Dijdiack Diouf et Cie jugés le 24 mars prochain

Le manager de Viviane Chidid, en l’occurrence Djidiack Diouf, et Cie vont passer en jugement.Selon le quotidien national Le Soleil, ils seront attraits devant le tribunal correctionnel de Dakar le 24 mars prochain.Djidiack Diouf et Cie ont été inculpés pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage de faux dans un document administratif.Ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 12 février 2020.