"Viol et pédophilie" : Le «prophète» de Kolda et ses complices sous mandat de dépôt

Le “prophète” autoproclamé de Kolda, Daouda Bâ alias Baba Malabé Mbackerouhou de Saré Ngagne, et ses complices ont été envoyés en prison.Selon Libération, ils sont poursuivis pour séquestration, association de malfaiteurs, détournement de mineure et de pédophilie.Aux dernières nouvelles, rapporte le journal, le parquet de Kolda a ouvert contre les mis en cause une information judiciaire.