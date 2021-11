Rebeuss : Kilifeu entame une grève de la faim (Alioune Tine)

Kilifeu observe une grève de la Faim

La situation du rappeur et activiste Kilifeu préoccupe le président d'Afrikajom Center, Alioune Tine. Le membre du mouvement Y en a marre a arrêté de s'alimenter et sa famille n'arrive même plus à le joindre, informe Alioune Tine repris par Pressafrik.





Pour éviter le pire, M. Tine invite les autorités à lui accorder la liberté provisoire pour raison humanitaire.