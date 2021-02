Rebondissement (spectaculaire) dans l'affaire de la drogue saisie au Port !

Du nouveau dans l'affaire des 1036 Kg de cocaïne saisis au Port de Dakar. Le parquet a demandé au Doyen des juges d'envoyer des commissions rogatoires en Allemagne et en Italie pour complément d'enquête.





Selon L'Observateur qui vend la mèche, il s'agira d'entendre le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi) et le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano), qui ont été libérés.





Le parquet demande aussi des confrontations entre les dealers sénégalais, dont Ibrahima Thiam alias Toubey et Cie, et des réquisitions de la Sonatel.





Dans cette affaire, une première saisie de 240 Kg avait été découverte, le 26 juin 2019, avant une deuxième de 798 kg de drogue, au Port de Dakar.