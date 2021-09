Réclamant 2 milliards F Cfa à Wari : Les prestataires vilipendent Kabirou Mbodj chez le procureur

Les prestataires de Wari ont déposé, ce jeudi, une plainte au niveau du procureur de la République. El Hadj Diallo, représentant du Collectif des prestataires de Wari, a fait part des difficultés des siens à recouvrer leur argent. Selon lui, le collectif réclame à Kabirou Mbodj, Directeur général de la plateforme Wari, plus de 2 milliards de F CFA.



«Les prestataires de Wari éprouvent des difficultés à recouvrer leur argent, parce que tout simplement, Kabirou Mbodj a bloqué notre argent à travers sa plateforme Wari. Nous sommes, aujourd'hui venus déposer une plainte auprès du procureur de la République», a-t-il fait savoir sur les ondes de la Rfm.



Monsieur Diallo & Cie réclament leur argent et également des réparations de ce préjudice. «Concernant l’argent, c’est plus de 2 milliards, parce que Wari a plus de 2 800 prestataires sénégalais et plus de 18 000 à travers le continent africain. Il y a plus de 2 800 Sénégalais qui ont leur argent bloqué par Wari, à travers sa plateforme».



A noter que les plaignants ont décidé, au niveau de leur plan d'action, de saisir la BCEAO, le ministère des Finances et aussi l’UEMOA.



«Dans les conditions que Wari avait fixées, en cas de différend, c'est les tribunaux français qui seront compétents. Et nous avons vu que Wari a un agrément délivré par la Banque de France. Wari est immatriculé au niveau du Togo, mais pas au Sénégal. Nous venons de l’apprendre. Nous allons également saisir l'ambassade de France pour porter l’affaire devant les tribunaux français».



D'après les plaigants, il y a eu des violations des conditions que Wari avait fixées. «Au niveau des articles 16 et 20, normalement, le solde de tout compte prestataire devait être récupérable à tout moment. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui», a précisé le représentant des prestataires de Wari.