Reconnue coupable de diffamation et d’injures publiques: Gabrielle Kane condamnée

Gabrielle Kane condamnée dans le procès avec Souleymane Ciss

Souleymane Ciss gagne son procès contre Gabrielle Kane. Le juge du tribunal correctionnel de Dakar a rendu, ce jeudi 5 mai, sa décision sur cette affaire de diffamation et d’injures publiques. Sur ce, la féministe est reconnue coupable des dits délits avant d’être condamnée à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et au paiement de la somme de 2 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts à l’homme politique qui voulait laver son honneur et son intégrité suite aux accusations «mensongères» portées à son encontre.





Le parquet s’était rapporté à la sagesse du tribunal.





Au départ, le plaignant avait servi une citation directe à Gabrielle Kane et le procès s’est tenu le jeudi 17 mars dernier.





Revenant sur la genèse des faits, la coupable avait écrit, dans une publication sa page Facebook, entre autres allégations que l’ex-candidat pour la mairie de Thiès-Est, Soulyemane Ciss aurait utilisé la virginité d’une fille pour de supposés pratiques mystiques. Ainsi, l’homme politique avait réclamé 50 millions de FCFA pour toute cause et préjudice confondus.