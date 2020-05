Recrudescence des décès à la Mac de Diourbel : Me Assane Dioma Ndiaye interpelle l’Onpl

A travers un communiqué reçu à Seneweb, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) a exprimé « ses vives préoccupations face à la récurrence des décès au niveau de la Maison d’Arrêt et de correction de Diourbel et a fait siennes l’anxiété et l’inquiétude des familles des détenus ».









« Tout en prenant acte de l’ouverture d’une enquête ordonnée par Monsieur le Procureur près le Tribunal de grande instance (Tgi) de Diourbel, la Ligue Sénégalaise des droits humains invite l’Observatoire national des lieux de privations de liberté à entreprendre toutes actions relevant de ses prérogatives afin que les droits fondamentaux des pensionnaires de ladite Maison d’Arrêt soient garantis à chaque fois que besoin se fait sentir », ont indiqué Me Assane Dioma Ndiaye et Cie, ce mardi 26 mai.