Refus d'obtempérer et rébellion : Deux dealers risquent 10 ans de prison

Le Tribunal de grande instance de Mbour a attrait, hier, devant la barre, deux détenus poursuivis pour détention de chanvre indien, rébellion et refus d'obtempérer. Il s'agit de Mamadou Astou Sèye et Mamadou Ndiaye.



D’après le quotidien L'AS, qui vend la mèche dans sa parution du jour, le chauffeur de profession et son apprenti étaient partis livrer du matériau de construction, plus précisément du béton, au niveau de la localité de Joal.



Devant la barre, le chauffeur du camion a accepté le délit de refus d'obtempérer, mais a catégoriquement rejeté, malgré la découverte de 15 cornets dans le véhicule, ceux de rébellion et de détention de chanvre indien



Le procureur de la République, qui estime que les faits reprochés aux prévenus sont avérés, demande au Tribunal de leur infliger une peine de dix (10) ans de prison ferme. Le verdict est attendu le 29 mars prochain.