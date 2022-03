Refus de la levée du contrôle judiciaire : «Les diligences se poursuivent pour l’audition au fond de Sonko», (Avocat)

Me Khoureichy Ba, avocat Ousmane Sonko

Les avocats du leader du Pastef/Les patriotes n’ont pas obtenu gain de cause. La requête de mainlevée du contrôle judiciaire d’Ousmane Sonko a été rejetée par le doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo, ce jeudi 24 mars.







Confirmant cette décision rendue, l’un des conseils de l’homme politique accusé de viol suivi de menaces de mort sur la jeune masseuse Adji Sarr, annonce une autre procédure. Me Khoureïchy Ba a affirmé, via sa page Facebook, que «les dilligences se poursuivent plus que jamais d'accord parties pour obtenir dans les meilleurs délais l'audition au fond» de leur client.