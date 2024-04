Requête contre un redressement fiscal : Eiffage génie civil perd la première manche

Le bras de fer se poursuit entre Eiffage génie civil marine Sénégal, filiale de la multinationale française, et l’Unité mixte (fiscale et douanière) mise en place par le Sénégal et la Mauritanie, dans le cadre du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), champ gazier, que ces deux pays limitrophes se partagent.



Pour rappel, ladite unité mixte réclame, « après vérification », plus de 17 milliards de francs F CFA à l’entreprise, couvrant les années 2019, 2020, 2021 et 2022.



Selon Libération, l’entreprise avait introduit un recours contestant le redressement fiscal. Le verdict est tombé, le 18 avril dernier. Dans sa décision, souffle le quotidien d’information, le Tribunal de Dakar a déclaré irrecevable la requête de l’entreprise française.