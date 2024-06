Restitution Assises de la justice : Pape Abdoulaye Touré propose la suppression des articles L29 et L30 du Code électoral

L'ex-détenu Pape Abdoulaye Touré a demandé la suppression des articles L29 et L30 du Code électoral. En effet, intervenant lors de la plénière de restitution des travaux des Assises de la justice, ce mardi 4 juin, le membre du Pastef a justifié sa requête par l'usage qui a récemment été fait de ces articles à des fins politiciens pour écarter des adversaires.







«La suppression des articles 139 du Code des procédures pénales ainsi que les articles L29 et L30 du Code électoral. Ces deux derniers articles ont failli brûler ce pays. Il est temps de le dire ici : une administration politique n'a pas à décider qui doit participer à une élection et qui ne doit pas y participer», fulmine M. Touré.





Victime d'une arrestation musclée et ayant subi des actes de torture, Pape Abdoulaye Touré a aussi demandé que la surveillance soit de mise dans les liens de détention et que les forces de défense et de sécurité soient formées sur la notion de la présomption d'innocence.