Retour de parquet pour Birame Soulèye Diop et Cie : Vers l’ouverture d’une information judiciaire

Deuxième retour de parquet pour l’administrateur général du Pastef/Les patriotes Birame Soulèye Diop, son épouse Patricia Mariame Ngandoul, le coordonnateur du Pastef à Dakar Abass Fall, l’activiste Fatima Mbengue, Bawar Dia et Dahirou Thiam. Les mis en cause sont retournés au commissariat central de Dakar, après leur face-à-face avec le procureur.En fait, ils attendent d’être présentés à un juge d’instruction. Toutefois, selon des informations obtenues par Seneweb, on va vers une information judiciaire de cette affaire.Birame Soulèye Diop et Cie sont poursuivis pour «menaces de mort, diffusion de fausses nouvelles et diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs». Ils ont été déférés par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic).