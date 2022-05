Royaume-Uni : un député du parti conservateur arrêté pour viol et agression sexuelle présumés

Un député britannique du parti conservateur de Boris Johnson a été arrêté, soupçonné notamment de viol et d’agression sexuelle, a-t-on appris mardi du parti et de la police.



Selon une porte-parole du parti conservateur, celui-ci a demandé au député, dont l’identité n’a pas été révélée, de « ne pas se rendre » au Parlement pendant la durée de l’enquête.



La police de Londres a quant à elle indiqué qu’un homme d’une cinquantaine d’années a été arrêté, soupçonné notamment d’agression sexuelle, de viol, d’« abus de position de confiance » et de faute dans l’exercice d’une fonction publique.

Des faits présumés remontant à 2002



Les accusations, signalées à la police en janvier 2020, portent sur une période allant de 2002 à 2009 à Londres. Le suspect « reste en garde à vue », a précisé la police mardi en fin de journée.



Cette affaire survient un mois après qu’un député conservateur, Imran Khan, a été déclaré coupable d’agression sexuelle sur un adolescent de 15 ans. Contestant les faits qui lui sont reprochés, il a annoncé qu’il entendait faire appel.



Un autre élu conservateur, Neil Parish, a démissionné à la fin du mois dernier après avoir reconnu avoir regardé du porno sur son téléphone portable au Parlement.



Le Sunday Times a indiqué le mois dernier que 56 députés, sur les 650 que compte la chambre des Communes, ont fait l’objet de signalements à un bureau chargé d’enregistrer les plaintes notamment pour « mauvais comportements de nature sexuelle », mis en place à la suite du mouvement « Metoo ».