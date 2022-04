Saint-Louis / Attentat à la pudeur : M.M.Diop condamné à 2 ans ferme

Attentat à la pudeur contre une dame à Saint-Louis

Deux ans ferme, c’est la sentence infligée à M.M.Diop, hier, par le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Il est reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur une femme divorcée du nom de D.Guèye.





Selon le Soleil, le toxicomane voulait entretenir des rapports intimes avec cette dernière le 14 mars dernier. Pour ce faire, il s’est infiltré dans la chambre de la victime et lui a proposé une partie de jambes en l’air en contrepartie d’une somme d’argent. Ce à quoi la femme s’est opposée catégoriquement. Par conséquent, le prévenu qui s’est entêté à satisfaire sa libido l’a agressée sauvagement.





C’est sur ces circonstances qu’une bagarre a éclaté entre la femme et le sieur Diop. Poussant des cris, elle alerte les riverains qui sont venus lui porter secours.





Ainsi, il a été alpagué suite à une plainte déposée par la victime à la brigade de gendarmerie de Dagana.





A la barre, l'homme a tout nié sous prétexte que c’est la dame qui l’aurait invité chez elle. « J’étais allé lui rendre une visite de courtoisie. C’est moi qui lui ai prêté la maison où elle habite actuellement, Je la connais très bien ». Malheureusement pour lui, ses arguments n’ont pas convaincu le tribunal.