Saint-Louis : ce qu’il faut retenir du procès Mansour Faye-Gas El Salvador

Le procès opposant l’activiste Gas El Salvador au ministre des Transports, Mansour Faye, s’est déroulé aujourd’hui au Tribunal de Saint-Louis. Le procureur a requis un an de prison dont un mois ferme contre le prévenu. Mansour Faye, pour sa part, a réclamé le franc symbolique en guise de dédommagement.



Gas El Salvador était poursuivi pour diffamation, injures et mise en danger de la famille du maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye. Pour rappel, l'activiste est réputé pour ses sorties à travers les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il qualifie "d'injustices" et autres maux de la société. Sa dernière sortie sur le reportage de nos confrères de BBC sur l'entrepreneuriat de la fille du maire Mansour Faye, certainement, lui aurait valu cette interpellation.



L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 Mai 2022. Par ailleurs, le tribunal a refusé la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats du prévenu.