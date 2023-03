Saint-Louis-Grève des travailleurs de la justice: Les usagers dans le désarroi.

Les travailleurs de justice ont entamé une grève de 48 heures depuis lundi. Au tribunal de Saint-Louis, les citoyens sont dans le désarroi total à cause de ce mouvement. En effet, les usagers de la justice n'ont pas pu bénéficier des services à cause du mouvement d’humeur des greffiers.





Les travailleurs de la justice demandent: la "revalorisation des primes de participation à la judicature en la doublant, la pérennisation et le paiement desdites primes au plus tard le 05 de chaque mois, l'intégration de l'UNTJ au comité de gestion des fonds communs de greffe, le virement des fonds communs de greffe au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé. Le Syndicat réclame aussi : l’indemnité de logement pour tous les travailleurs de la justice, le reclassement à la hiérarchie A2 pour tous les greffiers, l'enrôlement des agents autres que les greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des assistants des greffes et parquets, entre autres.