Saint-Louis : Interpellation d’un maître coranique qui enchaînait son talibé

Poursuivi pour pratiques dégradantes et « esclavagistes » sur un talibé âgé de 9 ans, le maître coranique Boubacar Fofana qui tient son daara à Pikine Sor (Saint-Louis) fera face au procureur, ce jeudi.Le coordonnateur de l’Aemo de Saint-Louis, Baye Modou Diop qui a pris ses responsabilités en saisissant la police et le procureur, revient sur les faits.« Arrivés sur les lieux nous avons vu un enfant talibé âgé de 9 ans environ qui a été enchaîné dans une chambre un peu isolée au niveau du daara où nous avons trouvé plus de 50 talibés. Le maître coranique qui est l’auteur des faits était absent des lieux. Il n’y avait qu'un talibé sur place, leur ainé et ce dernier avait refusé de coopérer pour déchaîner l'enfant. C’est ainsi que nous avons pris langue avec le commissaire qui à son tour a dépêché des éléments », renseigne Baye Modou Diop, sur la Rfm.Le marabout qui gère un sous-groupe de plus de 50 talibés est également gardien dans un marché. Boubacar Fofana puis que c’est de lui qu’il s’agit, va répondre de ses actes, ce jeudi devant le parquet.« Ils étaient dans l’impossibilité de déchaîner l’enfant puisque c’est le marabout qui détenait par devers lui la clé. Et il était au marché Santhiaba, il serait un gardien au niveau du marché et ne devrait renter que le lendemain. C’est par la suite que nous sommes partis sur les lieux pour pouvoir récupérer les clés. Par ailleurs, l’auteur des faits qui se trouve être l’oncle du talibé est actuellement en garde à vue au niveau de la police centrale », explique-t-il.L’enfant est présentement confié à un centre d’accueil en attendant de trouver les moyens pour préparer son retour, selon les responsables de l’Aemo.