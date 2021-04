Trafic de chanvre indien : Le pourvoyeur des personnes du 3ème âge prend 2 ans

Les populations du quartier Tableau Walo de Saint-Louis peuvent maintenant pousser un grand ouf de soulagement. En effet, le trafiquant de drogue multirécidiviste, Mamadou Nomoko (67 ans), a été mis hors d’état de nuire et envoyé en prison pour deux ans.





C’est la brigade de recherches de la gendarmerie, informée par un indicateur qu’un individu s’adonnait à l’activité de trafic de chanvre indien entre le quartier Pikine et l’Île auprès des personnes du troisième âge, qui l'a arrêté.





Après avoir pris tous les renseignements nécessaires sur la personne, à savoir son domicile et son lieu de planque, ils se sont dépêchés sur le lieu, le 24 avril dernier, pour vérification de l’information, et au cas échéant, procéder à l’interpellation du mis en cause. Ce qui sera fait vers 17 h, quand ils ont aperçu l’intéressé arriver avec un sac à main.





Arrêté, il sera trouvé par devers lui trois cornets de 5000 francs CFA, un cornet de 2000 francs, un autre cornet de 1000 francs et un médicament de quatre comprimés de valium.





À la barre, Mamadou Nomoko a servi des explications boiteuses, qui ont été balayées d’un revers de main par les questions pertinentes des juges auxquelles il a été incapable de donner une réponse convaincante.