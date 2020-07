Saisie d'Arles à Touba : Saliou Thiam et Cheikh Lô envoyés à la prison de Diourbel

L’étau se resserre autour des protagonistes de l’affaire des armes et des munitions saisies à Touba samedi dernier. Selon des informations de Seneweb, le sexagénaire Saliou Thiam et son présumé fournisseur, Cheikh Lô, notable à Darou Mousty, ont été écroué ce jeudi à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.









Ils ont été déférés mercredi dernier au tribunal de Diourbel pour détention et trafic d’armes avant de bénéficier d’un retour de parquet.





Pour rappel, l'homme âgé de 65 ans a été arrêté samedi dernier à Madyana dans la commune de Touba par les éléments du poste de Gouye

Mbinde pour détention d’un arsenal composé comme suit : 110 armes à feu de divers calibres dont 18 Pa (pistolet automatique), 21 armes de

fabrication artisanale Pa et 71 fusils. 807 munitions dont 634 pour Pa, 53 Fap (fusils à pompe), 98 munitions de guerre, 16 chargeurs et 2

jumelles.





A rappeler que Cheikh Lô qui circulait à bord d'un véhicule avec 02 individus en partance de Darou Mousty, avait été interpellé en novembre 2019 par la gendarmerie de Pékesse. Ils avaient, en leur possession, des munitions de l'armée.