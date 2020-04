[Photos] Saisie de 5 t de haschisch: l'armée livre le voilier et les membres de l'équipage à la police

Saisie de drogue au Port de Dakar

Comme annoncé, hier, par Seneweb, la marine nationale a mis la main sur une importante quantité de Haschisch, au large de Dakar. D'après des informations obtenues de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), la quantité de la drogue est estimée à 5145 kg.





"L'embarcation arraisonnée (Ainez), les trois personnes d'équipage et la cargaison ont été déroutées vers le port militaire de la base de Dakar", informe la Dirpa. Qui signale qu'"elles sont mises à la disposition des services de la police scientifique, de l'Office central de répression des trafics des stupéfiants et des douanes, en présence de la gendarmerie nationale pour les besoins de suivi et d'enquête".





Pour rappel, la saisie a été effectuée par le patrouilleur Fouladou dans la nuit du 27 au 28 avril à 3h 26mn, d'après toujours le service d'information de l'armée.