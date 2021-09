Sans-emploi depuis plus d’un an : Les huissiers de justice stagiaires écrivent à Me Malick Sall

Des huissiers de justice interpellent Me Malick Sall

L’Union des huissiers de justice stagiaires (Uhjs) a saisi le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall.





A travers une lettre rendue publique, ses membres lui rappellent que cela fait un an et neuf mois qu’ils ont fini leur stage de formation. Et, depuis lors, ils attendent «avec tristesse, désolation et inquiétude» leurs nominations qui tardent toujours et ce, malgré les promesses d’un dénouement rapide faites lors de leur dernière entrevue tenue dans les locaux du ministère de tutelle, le 27 avril dernier.





Ainsi, ils souhaitent qu’une solution soit trouvée dans les meilleurs délais.





«Nous attirons votre attention sur le fait que nombreux sont parmi nous, aujourd’hui, qui se retrouvent dans des situations d’extrême précarité, parce que sans-emploi depuis presque deux ans. Cette lenteur dans le règlement de notre situation est difficilement acceptable, compte tenu des charges disponibles qui sont assez suffisantes pour permettre l’attribution à tous les membres de la promotion», a déclaré l’Uhjs.