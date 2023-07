Section de recherches : El Malick Ndiaye en garde à vue

El Malick Ndiaye a été arrêté par la Section de recherches de Colobane, cet après-midi.





Son avocat, Me Moussa Sarr, confirme l'information et précise que le chargé de communication de Pastef a été entendu et placé en garde à vue pour nécessités d'enquête.