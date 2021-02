Section de recherches : Les avocats de Sonko rappellent le commandant à l’ordre

Ils sont des ténors du barreau. Eux, ce sont les avocats constitués pour assurer la défense d’Ousmane Sonko. Ainsi, Mes Cheikh Khoureïchy Ba, Mouhamadou Bamba Cissé, Joseph Étienne Ndione, Ousseynou Ngom, Demba Ciré Bathily et Ndoumbé Wane ont la lourde tâche de tirer d’affaire leur client accusé de viols répétitifs et de menaces de mort sur la masseuse Adji Sarr de l’institut Sweet Beauty sis à Sacré-Cœur.Mais, d’emblée, le collectif des avocats d’Ousmane Sonko s’est attaqué au commandant de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Ce dernier a envoyé une convocation au parlementaire incriminé.« Notre mandant, l’honorable député Ousmane Sonko du parti Pastef/Les patriotes a reçu, le 6 février courant, une convocation l’invitant à se présenter dans vos locaux, le lundi 8 février à 11 h, pour les besoins d’une enquête pénale le concernant. Nous vous rappelons seulement que monsieur Ousmane Sonko est député à l’Assemblée nationale du Sénégal et est régulièrement domicilié à son adresse sise à la Sicap cité Keur Gorgui villa n°R17», a-t-il soutenu dans le document reçu et signé par Me Ba.En conséquence, Mes Bamba Cissé et Cie de le recadrer : «Nous vous serons gré de bien vous conformer aux dispositions combinées des articles 61 de la Constitution et 58 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.»