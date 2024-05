Sécurisation nationale : 478 hors-la-loi interpellés par la police

La police nationale a déroulé une nouvelle vaste opération pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Plus de 600 limiers en tenue et en civil ont été déployés dans les zones criminogènes pour traquer les délinquants jusqu'à leurs derniers retranchements.