Sénégal : Année blanche pour la justice !

La grève du Sytjust et les restrictions imposées par la Covid-19 pendant trois mois ont bloqué le fonctionnement du système judiciaire.





Un seul casier judiciaire est donné par usager chaque jour au niveau du Tribunal de grande instance de Dakar.





Au Tribunal d'instance (Ti), qui s'occupe des contentieux liés à l'État civil, la présidente, Aminata Diène Paye, renseigne qu'aucun papier n'est délivré.





C'est dire que cette année judiciaire est complètement perdue.





"L'année est déjà compromise", se résigne un avocat interrogé par Le Quotidien.





Me Moustapha Dieng renchérit : "On a perdu l'année judiciaire, parce que le Covid-19 a commencé en début mars. Il y a un mois et demi de cela que le Sytjust a entamé sa grève. Nous n'avons eu que deux mois effectifs de travail et les magistrats s'apprêtent à aller en vacances judiciaires pour encore trois mois. Cette année judiciaire est perdue, les grands perdants ce sont les justiciables avant tout."