Série d'arrestations : Ousmane Wade et El Hadji Diop de Pastef libres

Interpellés et placés en garde à vue suite à leur manifestation dans l'affaire Sweety Beauty qui met en cause leur leader Ousmane Sonko, les Pastefiens Ousmane Wade et El Hadj Diop viennent d'être libérés, selon Me Khoureyssi Ba.





Pour ce qui est de leurs camarades étudiants Amadou Sow et Amadou Woury Barry de FRAPP/UCAD, la robe noire renseigne qu'il y sont retenus, probablement pour leur présentation au juge d'instruction.