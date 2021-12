Serigne Bassirou Guèye, ancien procureur : « Pourquoi il n’y a jamais eu de scandale au parquet de Dakar »

En passant le flambeau à son successeur au parquet de Dakar, Serigne Bassirou Guèye a souhaité faire passer un message à ses anciens collaborateurs, avocats et à tous les acteurs judiciaires.