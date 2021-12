Serigne Bassirou Guèye : «Amady Diouf corrigera mes erreurs et comblera mes déficits»

Il s’est prêté à l’exercice, pour la dernière fois, au bout huit longues années de service au parquet de Dakar. Serigne Bassirou Guèye a encore fait face à la presse, ce jeudi 23 décembre 2021, mais cette fois-ci pas pour communiquer à charge sur des dossiers politico-judiciaires, encore moins pour faire ses réquisitoires de feu pour lesquels il s’est fait beaucoup d’ennemis. Mais c’était, pour lui, le moment de tourner le dos au parquet qu’il a dirigé d’une main de fer pendant huit ans et huit mois.





Après avoir sacrifié au rituel de la passation de service avec son successeur Amady Diouf, plus tôt dans la journée, loin des micros et des caméras, le nouveau ministre conseiller juridique du président de la République a présenté ses adieux à ses collaborateurs, lors d’un pot de départ.





Une occasion saisie par Serigne Bassirou Guèye, devant la quasi-totalité des procureurs de la République du pays présents dans la salle, d’exprimer toute sa satisfaction.

L’ex-maître des poursuites part avec la «certitude» que ses «efforts ne seront pas vains». «J’ai un motif de satisfaction très grand : c’est mon remplaçant. Je ne sais pas si vous savez comme il est agréable, qu’après avoir fait tant d’efforts, on soit sûr que nos efforts ne seront pas vains, qu’on soit sûr que tout ira pour le mieux», lance-t-il.





Monsieur Amady Diouf, soutient son prédécesseur, «est un homme bon». «Il est courtois et pondéré. C’est un magistrat compétent et expérimenté. C’est un juriste éminent, très matinal et assidu, responsable. Un parfait connaisseur du ministère public par son passage», témoigne-t-il.





«Amady Diouf corrigera mes erreurs et comblera mes déficits», assure-t-il.