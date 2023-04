Sitor Ndour : le cauchemar continue

Sitor Ndour n’est pas sorti de l’auberge. Acquitté dans le procès pour viol qui l’opposait à son ancienne femme de ménage, le ci-devant Président du conseil d’administration (PCA) de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) devrait se garder de crier trop tôt victoire.



En effet, en plus de l’appel du parquet contre la décision prise en première instance, les membres de l’Association des juristes sénégalaises (AJS) sont aux trousses du responsable de l’APR à Fatick. Les Échos renseigne que ces dernières, «en collaboration avec les organisations féminines», remettront sur la table son dossier lors d’une conférence de presse qu’elles organisent ce mercredi au musée de la femme Henriette Bathily.



Le journal précise que l’AJS entend «dénoncer les cas de violences sous toutes ses formes et l’acquittement ‘au bénéfice du doute’ de Sitor Ndour, accusé de viol par sa domestique mineure âgée de 16 ans». La même source rapporte que l’association ne comprend pas l’acquittement de l’ancien directeur général du COUD alors que le procureur avait requis dix ans de réclusion criminelle.



L’AJS, toujours selon Les Échos, estime que ce verdict pose «l’impérieuse nécessité de la protection des droits des victimes et de l’application rigoureuse des dispositions de la loi criminalisant le viol et la pédophilie».