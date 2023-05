Sodomie, excrément, pilule du lendemain… : Le déballage scabreux de Adji Sarr

Devant un public médusé, Adji Sarr est revenu sur les détails des “différents viols” qu'elle a subi de la part de Ousmane Sonko. “La deuxième fois, il m'a sodomisé et quand il a sorti son sexe, il y avait des traces d’excréments J'avais des difficultés pour aller aux toilettes et je souffrais sans broncher", raconte-t-elle.



“La troisième fois, j'étais tellement épuisée que je ne pouvais pas nettoyer le jacuzzi, avoue-t-elle. Il a introduit ses doigts dans mon sexe et m'a obligé de les sucer. Il m'a pris à plusieurs reprises après avoir chassé l'autre masseuse”



Adji Sarr déclare qu'à chaque fois que le leader du Pastef commandait un massage à quatre main, il chassait la seconde masseuse avant d'abuser d'elle avec violence. “Il me donnait ensuite de l'argent pour acheter la pilule du lendemain”, avoue-t-elle.



"La quatrième fois je n'en pouvais plus, j'ai donc appelé Sidy Ameth Mbaye. Il est venu avec le médecin me prendre".