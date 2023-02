Sonko-Adji Sarr : jour de vérité à la Cour d’appel

Les avocats de Ousmane Sonko seront ce mardi face à ceux de Adji Sarr et au parquet devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel. Les premiers avaient fait appel de la décision du Doyen des juges de renvoyer leur client devant la chambre criminelle pour répondre des accusations de viol et menaces de mort, portées contre lui par l’ancienne masseuse.



Les deux parties étaient face-à-face jeudi dernier. Mais les conseils de Ousmane Sonko avaient demandé et obtenu le report de l’audience afin de s’imprégner du dossier. La partie civile et le parquet s’étaient opposé au renvoi en vain donc.



Les Échos, qui donne l’information, signale que l'audience se déroulera sans Me El Hadji Diouf, avocat de Adji Sarr. Ce dernier est suspendu provisoirement par le conseil de l’ordre des avocats.