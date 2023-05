Sonko-Adji Sarr : l’affaire Sweet Beauty en 10 dates

Adji Sarr et Ousmane Sonko sont appelés ce mardi devant la première chambre criminelle du tribunal de Dakar. La première accuse le second de viols répétés et menaces de mort. Retour en dix dates sur cette affaire. Source : L’Observateur.



Mardi 2 février 2021 : Adji Sarr porte plainte contre Ousmane Sonko devant la Section de recherches de Colobane pour viols répétés et menaces de mort.



Vendredi 5 février 2021 : le journal Les Échos révèle la grosse affaire en exclusivité. Le Sénégal se réveille sonné.



Vendredi 26 février 2021 : l’Assemblée nationale lève, en séance plénière, l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko.



Mercredi 3 mars 2021 : Ousmane Sonko est arrêté sur la route du tribunal. C’est le début, à travers le Sénégal, des émeutes de plusieurs jours qui feront 14 morts et des centaines de blessés.



Lundi 8 mars 2021 : Ousmane Sonko est inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour viols multiples et menaces de mort.



Jeudi 8 avril 2021 : le Doyen des juges, Samba Sall, chargé du dossier, décède à l’Hôpital Principal. Il est remplacé, le 22 novembre, par Oumar Maham Diallo.



Mardi 6 décembre 2021 : le nouveau Doyen des juges organise la confrontation entre Ousmane Sonko et son accusatrice, Adji Sarr.



Mercredi 18 janvier 2023 : le Doyen des juges renvoie les parties en jugement devant la chambre criminelle.



Mardi 21 février 2023 : la chambre d’accusation de la Cour d’appel juge irrecevable la demande de la défense visant à obtenir auprès du Conseil constitutionnel l’annulation de l’ordonnance de renvoi de Sonko en jugement prononcée par le Doyen des juges. Près de deux mois plus tard, mardi 25 avril, la Cour suprême déboute à son tour les avocats de Sonko, qui avaient introduit un pourvoi.



Mardi 16 mai : la date retenue du procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr.