Sonko-Adji Sarr : le Parquet va fixer la date du procès après…

Ousmane Sonko a déposé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar déclarant irrecevable son opposition à son renvoi devant la Chambre criminelle pour viol et menaces de mort au préjudice d’Adji Sarr. La question était de savoir si la saisine de la Cour suprême rendait impossible la programmation du procès ou pas.



Les Échos rapporte qu’au niveau du Parquet, on considère que le pourvoi n’est pas suspensif. Que le procès Sweet Beauty peut bel et bien être programmé avant le verdict de la haute juridiction.