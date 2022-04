Sonko-Adji Sarr : une nouvelle affaire dans l’affaire

Qui a filmé et diffusé une partie de la confrontation, dans le bureau du Doyen des juges, entre Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viols et menaces de mort, et Ndèye Khady Ndiaye, son ex-patronne à Sweet Beauty, le salon où se seraient déroulés les faits présumés ?



Cette dernière soupçonne l’accusatrice du leader de Pastef et l’activiste Françoise Hélène Gaye d’avoir, respectivement pris les images et de les avoir fait circuler sur les réseaux sociaux. Ainsi, renseigne Les Échos de ce vendredi, elle a porté plainte contre elles auprès du procureur de la République.



Le journal informe que les avocats de Ndèye Khady Ndiaye se disent déterminés à tirer cette affaire au clair. Les Échos signale que le Doyen des juges est fort remonté que son audience se soit retrouvée sur la place publique.



Dans le bureau du magistrat, le jour de la confrontation entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye, il y avait le greffier, le représentant du parquet, les avocats des deux parties et, pendant un moment, l’époux de la patronne de Sweet Beauty.