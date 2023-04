Sonko-Mame Mbaye Niang : comment le juge a été choisi

Le procès en appel de l’affaire Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko est prévu ce lundi devant la première chambre correctionnelle de la Cour d’appel. L’audience sera présidée par Amady Diouf, qui dirige la juridiction.



Avant sa nomination au poste de président de la Cour d'appel, à la faveur de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, ce dernier était le procureur de la République. Il a été désigné par le procureur général pour juger Ousmane Sonko en appel. Selon Source A, le choix s’est fait lors d’une assemblée générale tenue le 23 mars dernier, soit une semaine avant le verdict en première instance.



La désignation de l’ancien procureur de la République fait grincer des dents du côté de la défense. D’après Les Échos, les avocats du président de Pastef ne voient pas d’un bon œil que l’ancien chef du parquet, qui poursuivait leur client dans l’affaire Adji Sarr et avait corsé les charges contre celui-ci dans celle l’opposant à Mame Mbaye Niang soit désigné pour le juger en appel.



Reconnu coupable de diffamation, Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à verser 200 millions de francs CFA à Mame Mbaye Niang au titre des dommages et intérêts. Ce dernier ainsi que le ministère public avaient fait appel.