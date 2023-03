Sonko-Mame Mbaye Niang : les nouvelles règles du procès

Ousmane Sonko sera ce jeudi face à Mame Mbaye Niang devant la première chambre correctionnelle de Dakar. Il est accusé par ce dernier de diffamation et injures publiques. Reporté trois fois, le procès va se dérouler en audience spéciale.



En vue de ce rendez-vous qui pourrait priver le principal opposant au Président Macky Sall d’une participation à la présidentielle de 2024, le juge a fixé de nouvelles règles pour le bon déroulement des débats. D’après Les Échos, qui donne l’information, le magistrat a obtenu l’accord des avocats des parties lors d’une rencontre tenue à ce propos mardi dernier.



Le journal rapporte qu’il a été ainsi retenu que chaque avocat aura 15 minutes pour faire sa plaidoirie. Cette règle a été adoptée eu égard, souligne la même source, au nombre élevé de conseils constitués.



En effet, révèle Les Échos, près de 40 robes noires sont annoncées. Pas moins de 32 pour Ousmane Sonko et six du côté de Mbaye Mbaye Niang dont Me Pierre-Olivier Sur, qui a défendu Karim Wade dans le procès de la traque des biens mal acquis.



Autre disposition adoptée par le juge et les avocats : l’audience sera suspendue ce jeudi à 17 heures. À ce moment-là, le président du tribunal va renvoyer les parties à ce vendredi.



Le procès est programmé à la salle 3 du Palais de justice, mais si l’on en croit Les Échos, il pourrait être transféré à la salle 4, plus grande, histoire de pouvoir contenir la forte affluence qui est attendue.