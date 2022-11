Sonko ne veut pas d’une confrontation avec Adji Sarr

Sonko refuse une confrontation avec Adji Sarr

Après l’audition de Sonko avec le Doyen des Juges, beaucoup se projettent déjà sur les futures étapes de la procédure. Et notamment la potentielle confrontation entre le leader de Pastef et la présumée victime, Adji Sarr, qui l’accuse de viols multiples et menaces de mort. Par la voix de son avocat, Me El Hadji Diouf, celle-ci réclame une confrontation. Une perspective que ne jugent pas nécessaire les avocats d’Ousmane Sonko.