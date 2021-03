SONKO SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE : «UN CARNAGE A ÉTÉ ÉVITÉ DE JUSTESSE» (MAGISTRAT)

«Heureusement que le président de la République, Macky Sall, Chef suprême des armées, a vite décrypté le signal de cette marée humaine qui avait pris en pris otage le Tribunal de Dakar et la prison de Rebeuss dès les premières heures de la matinée. Car, si jamais le juge s’était aventuré à placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt, ce serait un carnage !», jure un magistrat qui a eu, hier, du mal à accéder à son bureau avant de rebrousser chemin.«Cette foule que j’ai vue était prête à marcher sur le Palais ou détruire la prison de Rebeuss. Dans ce cas, les forces de défense et de sécurité seraient obligées de tirer à balles réelles pour sauver leur peau et les institutions de la République. Heureusement que le président Macky Sall a sauvé, hier, le Sénégal du chaos. Il faut saluer sa grandeur !», confie ce magistrat, parquetier au Tribunal de Dakar, au quotidien Le Témoin.