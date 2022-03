Souleymane Ciss vs Gabrielle Kane : Ambiance électrique lors du procès

Gabrielle Kane et Souleymane Ciss en procès au Tribunal

L’homme politique Souleymane Ciss est déterminé à laver son honneur et son intégrité. Les accusations portées à son encontre par la féministe Gabrielle Kane sont une pilule amère difficile à avaler pour lui. Ainsi, il a intenté une procédure judiciaire contre elle pour diffamation, injures et collecte de données à caractère personnel.





Ainsi, la prévenue a comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar, le jeudi 17 mars. Pour rappel, dans une publication sa page Facebook, Gabrielle Kane a écrit, entre autres allégations : «Ce lâche n’a rien trouvé de mieux que d’épouser une jeune fille de 18 ans, consommer le mariage avec l’élégance du dépôt des draps maculés de sang de la jeune fille à sa sœur à Thiès. Pour confirmer dans la perversité, il a acheminé la jeune fille en taxi à Khombole pour la rendre à sa famille en la répudiant au prétexte qu’elle n’était pas vierge.».





Avocat de la partie civile : « Elle est une habituée des dérives et elle n’épargne personne»





L’homme politique a, de ce fait, décidé de lui adresser une citation directe. Candidat à l’époque pour la mairie de Thiès, Soulyemane Ciss de relater que son accusatrice a insinué qu’il aurait utilisé la virginité de la fille pour de supposés pratiques mystiques.





Assurant les intérêts de la partie civile, Me Ousseynou Ngom n’a pas raté la féministe. «Elle est une habituée des dérives et elle n’épargne personne. Pour preuve, dans la publication incriminée, elle s’est attaquée à Macky Sall et aux chefs religieux. Dans une autre publication, elle a déclaré, par rapport aux renvois, que les juges qui ont tendance à retenir les dossiers n’osent pas retenir celui-ci », a tonné l’avocat. Selon lui, cette affaire, si elle était restée dans le cocon familial, Souleymane Ciss n’allait pas porter plainte. «Si c’est son ex-femme qui avait tenu de tels propos, mon client aurait pardonné. Mais la prévenue s’étant immiscée dans la vie privée du couple. Ciss maintient les poursuites et demande que justice soit faite », a fait savoir la robe noire qui a réclamé, dans la foulée, la somme de 50 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts.





Gabrielle Kane : «Mon compte Facebook n’est pas public mais privé»





Ce, tout en laissant entendre : «elle a profité d’un contexte électoral pour tenir de tels propos. Les pratiques mystiques sont courantes dans le milieu politique et certains pourraient la croire et penser que mon client a divorcé de sa femme après avoir satisfait son désir politico-mystique. Ce qui est faux».





Face au juge, Gabrielle Kane a brandi son seul et unique argument défense, sans sourciller: «mon compte Facebook n'est pas public mais privé». A l’en croire, Souleymane Ciss est une personnalité publique. De plus, sa photo était déjà sur la place publique». Pourtant, le post était vu par «tout le monde » et a été partagé 53 fois.