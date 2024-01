Soupçons de scandale à Guédiawaye : 79 millions «virés par erreur», le maire Ahmet Aïdara au cœur d’une grave polémique

La Brigade de recherches de Keur Massar mène une enquête sur des soupçons de scandale financier à la Ville de Guédiawaye. Les gendarmes se sont saisis de l’affaire après avoir reçu un soit-transmis du parquet de Pikine-Guédiawaye.



Dans le cadre de leurs investigations, ils ont placé en garde à vue et déféré au parquet l’entrepreneur Ibrahima Ndao. Ce dernier est sous bracelet électronique. Aussi, les enquêteurs ont entendu le maire de Guédiawaye, Ahmet Aïdara. D’après Libération, qui révèle cette affaire dans son édition du jour, ce dernier est au cœur du dossier. Ibrahima Ndao affirme lui avoir remis d’importants montants en espèces.



Tout est parti d’un virement de 79 millions 986 mille francs CFA du Trésor public dans le compte de l’entrepreneur. C’était une erreur, selon l’édile guédiawayois, entendu par les enquêteurs. «Cette année, explique Ahmet Aïdara, repris par Libération, nous avons lancé un appel d’offres pour la livraison de fournitures scolaires d’un montant de 79 millions 983 mille 300 francs CFA que devait réaliser l’entreprise Comptoir commercial Dabakh. Étant donné que l’année dernière on avait le même marché avec la société Sotrel dont la personne moral est le sieur Ibrahima Ndao, le secrétaire général Babacar Gaye, qui établissait l’acte d’engagement, s’est trompé en laissant le numéro du compte de la société Sotrel, ce qui a fait que le Trésor public a viré l’argent dans son compte par erreur.»



Versements d’espèces, défaut de décharges



Ibrahima Ndao conteste cette version. «L’argent versé dans mon compte est mon dû», défend l’entrepreneur face aux gendarmes, affirmant qu’il s’agit d’une partie des 135 millions 640 mille francs CFA que lui devrait la Ville de Guédiawaye en contrepartie de prestations réalisées à son profit entre 2022 et 2023.



Quid des prestations supposées ? Ibrahima Ndao cite, notamment, 654 lampadaires (71 940 000 F CFA), 500 poulets (2 millions), 6 tonnes de dattes (14 millions), 9 tonnes de sucre (9,9 millions), des travaux dans le bureau du maire (2 millions) et dans son domicile (9,5 millions). L’entrepreneur évoque aussi des remises d’espèces à Ahmet Aïdara (7 millions, 15 millions, 4 millions, 2,5 millions, 500 000, 10 millions à un de ses proches nommé Oumar Sy…).



Libération rapporte que l’édile de Guédiawaye a réfuté ces affirmations de Ndao. «Il ne m’a jamais rien donné, ni en main propre ni par intermédiaire, jure-t-il. Nous n’avons signé aucun marché avec lui cette année. (…) S’il pense qu’on lui doit de l’argent, il n’a qu’à nous montrer des preuves.»



Le journal renseigne que Ibrahima Ndao a confessé être incapable de produire des pièces en ce sens, indiquant que tout se faisait «sur la base de la confiance». «Il n’y avait jamais d’écrit, appuie l’entrepreneur. Ce n’était que des marchés de gré à gré, en présence de témoins. C’est après avoir versé le premier acompte que Oumar Sy m’a envoyé ces documents, donc je viens de savoir que la Ville avait monté un dossier fictif.»