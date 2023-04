Sous contrôle judiciaire: Outhmane Diagne convoqué à la Dic ce lundi

Élargi de prison au courant du mois de janvier dernier puis placé sous contrôle judiciaire, Outhmane Diagne est à nouveau convoqué à la Division des Investigations Criminelles ( DIC).





Le coordonnateur de la "mafia Kacc Kacci" devra se présenter ce lundi matin à 09h devant les hommes du commissaire Adramé Sarr, chef de l'unité d'élite de la police nationale. L'information donnée par la personne concernée, a été confirmée à Seneweb par une source autorisée.





"J’ai reçu aujourd’hui chez-moi un agent de la Division des Investigations Criminelles (DIC) qui m’a notifié une convocation pour demain à 09H.

Je suis Sonko jusqu’à la mort ??

Lu Naxari Macky Dictateur Neex Nama " a annoncé Outhmane Diagne sur sa page Facebook.





Quelques instants plus tard, ce proche de Ousmane Sonko est revenu à la charge et accuse le président Macky Sall.





" Voici la convocation pour ceux qui veulent une preuve de l’information.

Depuis ma sortie de prison, je subis un harcèlement policier sans précédent. Il y a deux semaines, c’était la Cybercriminalité qui m’avait appelé pour que je vienne répondre au Commissaire, aujourd’hui c’est la Division des Investigations Criminelles.

Je dérange Macky Sall sur les réseaux Sociaux et sa seule stratégie, c’est de me faire arrêter et de m’emprisonner jusqu’en 2024 pour m’empêcher de communiquer.