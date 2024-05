Sous-effectif, faiblesses des rémunérations, fuite des cerveaux, … : Plaintes et complaintes des greffiers

Cette fois-ci, ce n’est pas un mémorandum de préavis de grève. Il s’agit, plutôt, d’un dossier présenté dans le cadre des Assises de la Justice ouvertes depuis mardi 28 mai. Et, il porte la signature des syndicats, amicales et associations de greffiers au Sénégal. Ces derniers ont fait l’état des lieux du service public de la justice.







Les problèmes liés à la gestion et à l’administration des greffes sont «nombreux et variés ». Ainsi, ces acteurs de la justice, ont listé, l’insuffisance des effectifs du greffe (Administrateurs de greffe, greffiers, interprètes judiciaires, secrétaires de greffes et parquets, archivistes, personnel de saisie), le déséquilibre dans les juridictions du ratio greffiers/magistrats (472 greffiers pour 542 magistrats). A les en croire, les standards internationaux préconisent un ratio de trois (03) greffiers pour un (01) magistrat alors que dans certaines juridictions sénégalaises, il tourne autour d’un greffier pour un magistrat.





Ils ont aussi, souligné l’absence ou insuffisance de formation du personnel judiciaire, celle d’organigramme-type dans les juridictions plus particulièrement dans les services des greffes, la non-régularisation de la situation des Administrateurs de Greffe depuis 2014 conformément à la hiérarchie A 1 ainsi que la fuite des cerveaux au niveau du greffe. En guise d’exemple, ils ont signalé que la Promo 2012-2014 a connu des départs de l’ordre de 46% soit 23 sur un effectif de 50.





El Hadj Aya Boun Malick Diop et Cie ont déploré la non-implication des acteurs du greffe dans la conception, la mise en œuvre et la conduite des programmes et les projets du Ministère de la Justice et le défaut de prise en charge réelle des besoins de formation des Administrateurs des greffes, greffiers (absence de renforcement de capacité et de mise à niveau des greffiers, partage d’expériences avec les greffes des autres pays et de partenariat). Tout en déclarant que le personnel démotivé à cause de la faiblesse des rémunérations, l’absence de plan de carrières, les conditions difficiles de travail et les retards excessifs dans le paiement des avantages). Le conflit de compétences entre les Administrateurs de greffe et les Chefs de juridiction est également dénoncé.





Pour autant, les greffiers ont affirmé que ces maux ont des conséquences sur l’accès à la justice. Parmi elles, la défaillance dans l’accueil et l’orientation, les lenteurs procédurales liées au manque d’effectif, à la non-digitalisation des procédures, le manque de matériels (informatiques, consommables, fournitures de bureau etc.), les problèmes de la spécialisation du personnel des greffes pour une meilleure prise en charge des besoins des justiciables, les difficultés d’exécution des décisions de justice par rapport aux particuliers et à l’Administration.





Dans le but de trouver des solutions face à ces multiples problèmes, des recommandations ont été formulées.





Les travaux des Assises portant sur la «réforme et la modernisation de la justice » prendront fin, le lundi 3 juin prochain.