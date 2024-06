Statistiques issues de la plateforme JUBANTI: 75% des Sénégalais font peu confiance à la justice

Les rideaux sont tombés, ce mardi 4 juin 2024, sur les Assises de la Justice lancées mardi dernier 28 mai par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye au Centre de international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Après une semaine d'intenses et fructueux échanges, les différentes commissions ont restitué, ce mardi, les résultats de leurs travaux.







Ainsi, rendant compte de l'exploitation faite des contributions des Sénégalais via la plateforme dédiée «JUBANTI», Amady Ba, président de la commission scientifique a livré les statistiques qui en sont issues. Celles-ci dévoilent que la plateforme a enregistré plus de 34 000 vues et plus de 5400 (84% d'hommes et 16% de femmes) sénégalais -pour la plupart des personnes dont la tranche d'âge est comprise entre 25 et 45 ans (54%)-, ont publié leurs contributions.





Ces statistiques montrent également que «75% des sénégalais font peu confiance à la justice». Le président de la commission livre toutes les données dans cette vidéo ci-après.