Sûreté urbaine : ce que Serigne Saliou Guèye a dit aux enquêteurs

Le journaliste Serigne Saliou Guèye a été placé en garde à vue ce mardi à la Sûreté urbaine où il était convoqué le même jour. Le directeur de publication de Yoor Yoor est poursuivi outrage à magistrat et exercice illégal de la fonction de journaliste.



Il est reproché à Serigne Saliou Guèye la publication dans son journal d’un article intitulé «Chers collègues magistrats, ressaisissons-nous». Ce texte portant la signature de «Magister» est sorti le 8 mai, jour de la condamnation en appel de Ousmane Sonko dans son procès contre Mame Mbaye Niang. L’auteur y qualifie d’«indignes» certains magistrats.



Libération révèle que lors de son audition, le directeur de publication de Yoor Yoor a déclaré que le texte en question est une chronique qui pointe les «dysfonctionnements de la justice et le traitement réservé à Ousmane Sonko». Qu’il émane d’un magistrat ayant requis l’anonymat et dont il ne révélera pas l’identité.



Celui qui est en même temps chroniqueur à Sen TV a campé sur cette positon, «malgré l’insistance des enquêteurs», souligne le journal.



À propos de sa qualité de journaliste, Serigne Saliou Guèye a admis qu’il ne possède pas la carte nationale de presse ni un diplôme de journalisme. Mais il s’est empressé de relever qu’il a «été formé dans les rédactions».