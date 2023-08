Sûreté urbaine: Juan Branco refuse de répondre aux questions des enquêteurs

Juan Branco a encore fait parler de lui ! Extrait de sa cellule ce dimanche par les policiers de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar, l'avocat a refusé catégoriquement de parler sur procès-verbal selon des sources de Seneweb.