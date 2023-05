Sûreté urbaine : les explications de oustaz Assane Seck de la Sen TV

Oustaz Assane Seck de la Sen TV pourrait être déféré au parquet ce mercredi. Sa garde à vue au commissariat central, prononcée dimanche dans la foulée de son arrestation à Sébikotane, a pris fin ce mardi. Si celle-ci n’est pas prolongée, le prêcheur sera présenté au procureur de la République.



Assane Seck a été entendu une deuxième fois hier par les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU). D’après Les Échos, il a balayé les accusations d’atteinte à la sûreté de l’État, d’appel à l’insurrection, d’actes et manœuvres de l’article 80 du Code pénal.



L’animateur de la Sen TV a été arrêté pour ses propos tenus lors d’une émission sur Dakar 221 et selon lesquels «soit Ousmane Sonko est candidat (à la présidentielle) et il gagne l’élection soit il n’est pas candidat et le pays brûle». Face aux enquêteurs, rapporte Les Échos, il a minimisé sa déclaration, affirmant qu’il donnait juste un point de vue sur la situation politique.